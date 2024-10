WNBA: Holen diese beiden Deutschen den Titel? 🏀🏆

Leonie Fiebich und Nyara Sabally spielen in der US-Basketball-Profiliga WNBA f├╝r New York Liberty. Jetzt gehts um alles!

Die beiden Frauen haben mit ihrem Team, New York Liberty, den Halbfinalsieg gegen Titelverteidiger Las Vegas Aces geholt.

W├Ąhrend Nyara Sabally bei diesem Spiel nicht zum Einsatz kam, spielte Leonie Fiebich trotz drei Fouls stark. Fiebich machte elf Punkte und holte sieben Rebounds.┬á

WNBA: Finale mit deutschen Spielerinnen

In Germany we say: "Finale, ooh ooh!" F├╝r die Basketballerinnen Leonie Fiebich und Nyara Sabally geht es jetzt mit ihrem Team genau dorthin. Sie treffen entweder auf die Minnesota Lynx oder Connecticut Sun. Wer von den beiden Teams ihr Gegner wird, entscheidet sich in der Nacht zu Mittwoch. Am 11. Oktober geht es dann ins erste Finalspiel.

New York Liberty, eines der Gr├╝ndungsmitglieder der WNBA, wartet noch auf den ersten Titel - packen sie's dieses Jahr?