Zelda bekommt ihr eigenes Game ✨

Prinzessin Zelda muss nicht mehr auf Link warten. Im neuen Teil "Echoes of Wisdom" kannst du Zelda selbst spielen.

Zelda ist im Spiel selbst die Heldin. Im Trailer sieht man Zelda wieder in einem Kristall. Link will sie retten - doch dann verschwindet er plötzlich. Jetzt ist Zelda an der Reihe.

Das geht bei "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom"

Der Produzent sagt, Nintendo wollte nicht einfach einen "weiblichen Link mit Schwert und Bogen" schaffen. Deswegen kommen auch neue Elemente im Spiel vor:

Unter anderem hat Zelda einen "Tri-Stab", den sie von der Fee Tri bekommt.

Damit kann Zelda Objekte quasi "scannen" und jederzeit Kopien davon erschaffen.

So kann sie zum Beispiel neue Ebenen im Spiel erreichen.

Sogar Monster kann Zelda so klonen. Die kämpfen dann an ihrer Seite.

Btw: Am 26. September will Nintendo das Spiel für die Switch rausbringen.

Zelda soll auch im Kino groß rauskommen: