Zayn startete in Leeds seine neue "Stairway to the Sky"-Tour. Am Ende brachte er die Besucher zum Weinen.

Das erste Konzert fand nur wenige Tage nach der Beerdigung seines Ex-Bandkollegen von 1D statt. Nachdem Zayn die Bühne verlassen hatte, erschien ein Bild auf der großen Leinwand mit der Aufschrift "Liam Payne 1993-2024. Ich liebe dich, Bruder." Im Video hört man wie emotional die Konzert-Besucher reagieren und teilweise weinen: literally crying. but zayn did so amazing🤍 #zaynmalik #zaynmaliktour #liampayne #onedirection Plötzlicher Tod von Liam Payne bringt One Direction zusammen Ursprünglich sollte die Solo-Tour von Zayn schon letzten Monat starten. Wegen des tragischen Todes von Liam am 16. Oktober entschied er sich aber dazu, die ersten Shows zu verschieben. Gerade erst waren er, Harry Styles, Louis Tomlinson und Niall Horan zu Liams Beerdigung in UK angereist. Damit versammelte sich die Truppe zum ersten Mal seit neun Jahren wieder an einem Ort - allerdings aus einem schrecklichen Anlass. Abschied von Liam Payne: One Direction bei Beerdigung in Trauer vereint Am Mittwoch versammelten sich Familie, Freunde und Fans, um dem verstorbenen Sänger die letzte Ehre zu erweisen.