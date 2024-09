Wieder Explosionen im Libanon: Diesmal Walkie-Talkies

Nach der Pager-Attacke gab es erneut Explosionen im ganzen Land. Mindestens 20 Menschen sind tot, über 450 verletzt.

Verschiedene elektronische Geräte sind am Mittwoch in die Luft gegangen. Darunter sind wohl auch Funkgeräte von Hisbollah-Mitgliedern. Das berichteten libanesische Sicherheitskreise der Deutschen Presse-Agentur. Auch Walkie-Talkies waren davon betroffen.

Wieder Explosionen im Libanon: Erst Pager, jetzt Walkie-Talkies Dauer 0:35 min Wieder Explosionen im Libanon: Erst Pager, jetzt Walkie-Talkies

Explosionen während Beerdigungen von Hisbollah-Mitgliedern

Am Dienstag sind in mehreren Orten im Libanon Pager explodiert. Viele Kämpfer der Hisbollah wurden dabei verletzt und sind auch gestorben. Deswegen gab es am Mittwoch mehrere Beerdigungen. Videos zeigen, wie panisch die Menschen während den Beerdigungen werden, weil Knallgeräusche zu hören sind.

Was ist die Hisbollah? Hisbollah ist arabisch und heißt übersetzt "Partei Gottes". Sie ist eine schiitische Organisation aus dem Libanon mit großem politischem Einfluss im Land. Sie kontrolliert unter anderem den Süden an der Grenze zu Israel und die von Schiiten bewohnten Viertel der Hauptstadt Beirut.

mit großem politischem Einfluss im Land. Sie kontrolliert unter anderem den Süden an der Grenze zu Israel und die von Schiiten bewohnten Viertel der Hauptstadt Beirut. Die Hisbollah entstand in den 70er-Jahren während des libanesischen Bürgerkrieges und hat sich dem Kampf gegen Israel verschworen. Die USA, Deutschland und mehrere sunnitische arabische Staaten stufen die Hisbollah als Terrororganisation ein. Die EU listet ihre bewaffnete Miliz als Terrorgruppe .

während des libanesischen Bürgerkrieges und hat sich dem verschworen. Die USA, Deutschland und mehrere sunnitische arabische Staaten stufen die Hisbollah als ein. Die EU listet ihre bewaffnete Miliz als . Unterstützt wird sie vor allem aus dem Iran: Von dort aus bekommt die Hisbollah nicht nur Waffen , sie soll außerdem jährlich hunderte Millionen US-Dollar zur Verfügung gestellt bekommen.

, sie soll außerdem jährlich zur Verfügung gestellt bekommen. Die Hisbollah gilt als am stärksten bewaffneter nichtstaatlicher Akteur der Welt. Sie soll militärisch deutlich besser aufgestellt sein als die Hamas - auch ihr Tunnelsystem gilt als viel ausgereifter.

Es wurde vermutet, dass Israel hinter dem ersten Anschlag steckt. Israel hat sich dazu nicht geäußert. Die israelische Armee wollte auch die neuen Explosionen auf Anfrage nicht kommentieren.