Der Supermarkt-Kette Lidl wird vorgeworfen, betrogen zu haben. Es geht um die Verkaufsfläche von einigen Läden.

Die soll nämlich ohne Erlaubnis heimlich vergrößert worden sein. Das berichtet das Manager Magazin. Der Vorwurf:

Lidl soll Platz, der eigentlich Lager war, in Verkaufsflächen umgewandelt haben.

Wenn man die Verkaufsflächen ändern will, braucht man dafür eigentlich aber eine Genehmigung von der Baubehörde.

Schätzungen zufolge könnte Lidl durch den Umbau mehr als 2,5 Milliarden Euro zusätzlich verdient haben.

Die Vergrößerung war laut dem Manager Magazin geplant gewesen. So konnten Trennwände zwischen Lager und Laden über Nacht herausgenommen werden. Auf diese Art und Weise wurden aus 800 Quadratmetern Verkaufsfläche teilweise 1.200 Quadratmeter. Durch die illegale Erweiterung der Verkaufsfläche habe sich der Discounter einen Wettbewerbsvorteil gesichert.

Gibts die Lidl-Filialen noch?!

Für den Bericht hat das Manager Magazin ehemalige Lidl-Mitarbeiter befragt. Die illegalen Umbauten sollen allerdings schon vor einiger Zeit stattgefunden haben - seit den 1990er-Jahren bis Ende der 2000er. Deutschlandweit sollen 300 bis 400 Filialen so umgebaut worden sein.

In manchen Fällen ist der Trick dem Bericht nach auch damals schon aufgeflogen. Das Manager Magazin vermutet aber, dass einige dieser Filialen womöglich heute noch in Betrieb sind.

Der Discounter Lidl mit Sitz in Bad Wimpfen soll laut einem Bericht des „Manager Magazins“ seit den 90er-Jahren illegal die Flächen von Filialen vergrößert haben, um mehr Geld zu machen. Teilweise seien die Vorgänge aufgedeckt worden.

Das sagt Lidl zu den Vorwürfen!

Wer die Anweisungen für die Umbauarbeiten gab, ist unklar. Lidl teilt dem Manager Magazin mit, dass alles zu lange her sei. In einer schriftlichen Stellungnahme hieß es außerdem, man halte sich an geltendes Recht und interne Richtlinien. Der Vorwurf werde nun überprüft.

