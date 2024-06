Sogar für den Bürgermeister in Limburg kam das Ergebnis überraschend. Tierschützer wollen jetzt dagegen vorgehen.

Bis zu 1.000 Tauben verdrecken in Limburg die Häuser und Straßen mit Kot. Deshalb sollen sie mit einem Genickbruch getötet werden. So haben es die Leute in Limburg entschieden:

Die Bürgerinnen und Bürger haben von ihrem Recht Gebrauch gemacht und entschieden, dass die Taubenpopulation in den kommenden zwei Jahren durch einen Falkner, der Tiere betäubt und tötet, reduziert werden soll.

Taubenplage in Limburg: Deswegen wurde abgestimmt:

Die Stadt Limburg hatte schon im November entschieden, einen Teil der Tauben durch Genickbruch töten zu lassen.

Danach gab es einen heftigen Shitstorm und Morddrohungen gegen die Politiker.

Die Initiative "Stoppt das Taubentöten" hat 3.310 Unterschriften gesammelt und damit ermöglicht, dass die Bürger selbst abstimmen können.

Bei diesem Bürgerentscheid am Sonntag haben rund 53 Prozent dafür gestimmt, Tauben in Limburg zu töten.

Tauben austricksen statt töten?

Tierschützer wollen, dass die Vögel in zwei Taubenhäusern angelockt werden und man dann ihre Eier gegen Attrappen austauscht. Sie sagen, dass man so die Anzahl der Tauben reduziert, ohne sie umzubringen. Andere Städte wie Gießen, Kassel oder Frankfurt machen das schon so. In Hagen bekommen Tauben am Hauptbahnhof die "Pille für die Taube", die sie eine Zeit lang unfruchtbar machen soll.

Auch die Türkei hat Stress wegen zu vielen Tieren. Die Regierung will hier im Notfall Straßenhunde töten: