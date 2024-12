Luigi Mangione ist Tatverdächtiger im Mordfall Brian Thompson in New York. Sein Fall erregt großes Aufsehen - warum?

Mangione wird verdächtigt, den 50-jährigen Chef des Krankenversicherungskonzerns UnitedHealthcare am vergangenen Mittwoch in New York auf offener Straße erschossen zu haben. Das Unternehmen zählt zu den größten Krankenversicherern der USA und ist nicht sehr beliebt.

Mord aus Protest gegen die Krankenversicherung

Nach Angaben der Polizei trug 26-Jährige Luigi Mangione bei seiner Festnahme in Pennsylvania einen Brief bei sich, in dem er seine Wut über das Gesundheitssystem in den USA zum Ausdruck brachte. In den sozialen Medien wird seine Tat zum Teil als eine Art Batman-Aktion gefeiert, da der ermordete CEO für eine Politik im Bereich der Gesundheitsversorgung steht, die nicht sehr großzügig ist. Warum? Dem Versicherungskonzern wird vorgeworfen, auf Schadensmeldungen von Kunden gezielt mit Verzögerungstaktiken zu reagieren und dann Zahlungen zu verzögern oder zu verweigern.

So funktioniert das Gesundheitssystem in den USA Das amerikanische Gesundheitssystem ist nicht mit dem deutschen zu vergleichen. Dort gibt es keine vergleichbare gesetzliche Krankenversicherung, weshalb medizinische Behandlungen für Patienten sehr teuer werden können. Patienten können schnell in finanzielle Not geraten, weil sie die Behandlung oft selbst bezahlen müssen. Eine gesetzliche Krankenversicherung ähnlich wie in Deutschland wird dort immer wieder politisch diskutiert.

So reagiert die TikTok Community:

Darum geht Mangione viral

US-Medienberichten zufolge ist Mangione der Sohn einer wohlhabenden Familie aus Baltimore. Zudem soll er Worte in die abgefeuerten Kugeln eingraviert und auf der Flucht einen Rucksack voller Monopoly-Geld abgeworfen haben, was die Diskussionen in den sozialen Medien weiter anheizt.