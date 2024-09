Die Lebensmittelkontrolle war so angeekelt von der Pizzeria in Mainz, dass drei M├Ąnner vor das Amtsgericht mussten.

Die Kontrolle in der Abhol- und Lieferpizzeria in Mainz war schon im Dezember 2022. Es war wohl so extrem, dass drei M├Ąnner angeklagt wurden, weil sie das Restaurant haben verwahrlosen lassen:

K├╝che und Lagerraum waren wohl mindestens eine Woche nicht geputzt worden.

Die Wandkacheln sollen vor Fett gegl├Ąnzt haben.

Der Fu├čboden soll voller Dreck gewesen sein.

In den Schneidebrettern hat sich schon schwarzer Schimmel gebildet.

Das Gummi an der K├╝hlschrankt├╝r und das Fett in der Fritteuse sollen schwarz gewesen sein.

An der Teigknet-Maschine habe Mehl geklebt.

Besonders krass: Im K├╝hlhaus waren auf dem dreckigen Boden vorgekochte Nudeln, die mit einem dreckigen Geschirrtuch abgedeckt wurden. Daneben soll rohes Fleisch ohne Verpackung gelegen haben.

Extrem eklige Pizzeria in Mainz vor Gericht: Das war der Grund f├╝r den Dreck

Die Pizzeria musste damals eine Woche schlie├čen. Der K├╝chenchef und die beiden Gesch├Ąftsf├╝hrer haben je einen Strafbefehl erhalten zwischen 2.400 und 5.400 Euro pro Person. Sie haben dagegen Widerspruch eingelegt und mussten vor das Amtsgericht, weil sie gegen das Lebensmittelgesetz versto├čen haben.

Vor Gericht nahmen die drei M├Ąnner die Einspr├╝che zur├╝ck und waren bereit, die Geldstrafen zu zahlen. Sie versuchten, das Chaos in der K├╝che damit zu erkl├Ąren, dass sie es nicht geschafft haben, zu putzen:

Wir waren im Weihnachtsgesch├Ąft und hatten zu wenige Leute. Wir waren daher v├Âllig ├╝berfordert.

Die Pizzeria hat btw weiterhin ge├Âffnet. Um welche Pizzeria es sich handelt, ist nicht bekannt.