Heute wieder: Kostenlos Bus und Bahn fahren in Mainz!

Der Null-Euro-Samstag in Mainz setzt sich diese Woche fort. Die Aktion kommt gut an.

Viele fahren mit dem Auto in die Mainzer Innenstadt und sorgen so dafür, dass die Parkhäuser samstags ab 10 Uhr dicht sind. Deshalb hat sich die Stadt den "0-Euro-Samstag" einfallen lassen, damit die Menschen mehr auf den Bus und die Straßenbahn umsteigen. Die Aktion ist für zwölf bestimmte Samstage geplant. Der letzte Termin ist am 7. Juni 2025.

Kostenlos Bus und Bahn fahren in Mainz: Sieht gut aus

Was ist der Nutzen aus dem Ganzen? Um das wissenschaftlich zu belegen, wird die Aktion von Studierenden der Hochschule Rhein Main begleitet. Ein Reporter des SWR hat bei der Stadt nachgefragt und erfahren, dass am 0-Euro-Samstag im Juli zehn Prozent mehr Menschen die Öffis genutzt haben als an einem normalen Samstag.

Das ging letzten Samstag in Mainz: