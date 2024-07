Zwei Tote in Mainz: SEK-Einsatz im Hotel

In einem Hotel am Zollhafen in Mainz sind zwei Menschen gestorben. Die Polizei befragt etliche Zeugen.

Zeugen hatten zuerst eine tote und eine verletzte Person in einem Hotelzimmer entdeckt und die Polizei gerufen.

Rettungskräfte hatten noch versucht, die verletzte Person zu reanimieren. Später verstarb auch diese Person.

Die zwei Toten sind ein Mann und eine Frau.

Weitere Angaben zur Identität machte die Polizei nicht. Sperrung der Rheinallee um das Hotel in Mainz aufgehoben Die schwer bewaffneten Einsatzkräfte hatten das fünfstöckige Hotel an der Mainzer Rheinallee nach Verdächtigen durchsucht. Die Polizei versucht jetzt, die Hintergründe rauszufinden. Dafür befragt sie unter anderem über 100 Hotelgäste. Kurzzeitig war die Mainzer Rheinallee abgesperrt. Die Polizei geht aber nicht von einer weiteren Bedrohung aus. Mehr News aus Mainz für dich: Alltag Hier gibt's jetzt Bodycams für mehr Sicherheit in Zug & S-Bahn In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz startet die Ticketkontrolle mit Bodycams. Wo gefilmt wird - hier checken. 13:00 Uhr DASDING DASDING