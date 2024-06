Mainz: Mann filmt Frauen auf Uni-Klo

Am Wochenende sind in Mainz mehrere Frauen ungewollt auf der Damentoilette gefilmt worden - auch in der Uni.

Triggerwarnung - sexualisierte Gewalt Im Text geht es um sexualisierte Gewalt. Das könnte für Betroffene belastend oder retraumatisierend sein.

Das Ganze spielte sich am Freitagabend im Gebäude der Uni-Bibliothek in der Damentoilette ab. Der unbekannte Mann hatte sich dort in einer Kabine versteckt. Von dort aus hat er Frauen in der benachbarten Kabine fotografiert und gefilmt, laut Mainzer Polizei. Mehrere Zeuginnen haben die Spanner-Aktion beobachtet und die Polizei gerufen. Bevor die Polizei vor Ort war konnte der Verdächtige fliehen. Es soll sich um einen Mann im Alter zwischen 30 und 40 Jahren handeln. Aktuell wird nach ihm gesucht.

Mann filmt Frauen auf Toiletten Uni Mainz Dauer 0:42 min Edit -> New Take 17.06. ab 14:00 Uhr SWR4 MZ (nur für Abhörzwecke, nach Modulat

Wer Hinweise zum Vorfall hat, kann sich bei der Kriminalpolizei Mainz unter der 06131/ 65-3633 melden.

Mann filmt heimlich Frauen: Weiterer Fall in Mainzer Disko

Samstagabend kam es zu einem weiteren Vorfall in Mainz. In einem Mainzer Club filmte ein Mann mehrere Frauen, die auf der Toilette waren. Der 35-jährige Täter konnte durch die Securitys des Clubs an die Polizei übergeben werden. Ob es einen Zusammenhang mit dem Vorfall in der Mainzer Uni gibt, prüft die Polizei aktuell.

Weitere News aus Mainz: