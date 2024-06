Zehntausende Fans haben sich den Song schon seit Wochen als neue Torhymne gew├╝nscht. Jetzt macht der DFB eine Ansage ...

... und hat gedroppt, dass "Major Tom" von Peter Schilling offiziell die neue Torhymne ist. Der DFB hat auf Insta ein Video geteilt und dazu geschrieben: "Ihr wollt es - ihr kriegt es! Ab sofort offiziell: ÔÇÜV├Âllig losgel├Âst.ÔÇś" In den Kommis unter dem Clip feiern die Fans die DFB-Entscheidung.

Was unter anderem Kai Havertz von der neuen Hymne h├Ąlt, kannst du hier checken:

"Major Tom" neue Torhymne: Bisher lief "Kernkraft 400"

Es ist also ziemlich safe, dass "Major Tom" schon in den letzten beiden Testspielen vor der EM im Stadion l├Ąuft: Am Montag trifft das Team von Julian Nagelsmann auf die Ukraine und am 7. Juni auf Griechenland. Btw: Die bisherige Torhymne des DFB-Teams war "Kernkraft 400" von Zombie Nation.

L├Ąuft "Major Tom" dann auch bei der Heim-EM in den Stadien?! ­čĹÇ