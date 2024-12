Gründer von Fashion-Label Mango verunglückt

Isak Andic war mit seiner Familie bei einem Ausflug in den spanischen Bergen unterwegs und stürzte in den Tod.

Das Unglück ist am Samstag im Montserrat-Gebirge circa 40 Kilometer nordwestlich von Barcelona passiert. Der 71-jährige gebürtige Türke ist laut Medienberichten in den Salpeterhöhlen von Collbató ausgerutscht und rund 150 Meter in die Tiefe gefallen. Dass Andic gestorben ist, hat Mango offiziell mitgeteilt.

Mango: Erfolgreiches Mode-Label

Mango ist weltweit erfolgreich. Es gibt 2.700 Shops in mehr als 120 Ländern. Erst 2023 hatte das Unternehmen einen Umsatzrekord gemacht. Andic hatte Anfang der 1980er Jahre mehrere Mode-Läden in Barcelona und Madrid unter dem Namen Isak Jeans eröffnet. Vor 40 Jahren benannte er diese in Mango um.

Andic galt mit einem geschätzten Vermögen von rund drei Milliarden Euro als einer der reichsten Männer Spaniens. Er war begeisterter Bergsteiger und Wanderer.