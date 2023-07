Mann leistet Erste Hilfe - und wird dabei bestohlen!

Um einem verletzten Rollerfahrer zu helfen, legte ein Mann seinen Rucksack zur Seite. Der wurde prompt gestohlen...

Der Rollerfahrer war laut Polizei am Freitagnachmittag in Schwäbisch Gmünd bei Stuttgart gestürzt. Ein 60-Jähriger sah den Unfall und eilte zu Hilfe - ein echter Ehrenmann! Damit er beide Hände frei hatte, legte er seinen Rucksack neben der Unfallstelle am Bahnhofsplatz ab.

In Schwäbisch Gmünd: Rucksack während Erster Hilfe geklaut!

Als der 60-Jährige seinen Rucksack nach der Ersten Hilfe wieder holen wollte, war dieser weg. Er checkte die ganze Unfallstelle gründlich ab, fand ihn jedoch nicht mehr.

Die Polizei sucht darum Zeugen, die etwas gesehen haben. Wenn du helfen kannst, den Rucksack des Ersthelfers zu finden, melde dich unter 07171/3580 bei der Polizei Schwäbisch Gmünd.

Was kannst du tun, um selbst Erste Hilfe zu leisten?

So leistest du Erste Hilfe Bei der Ersten Hilfe kannst du dich an den HELD-Maßnahmen orientieren:

H - Hilfe rufen

E - Ermutigen und trösten

L - Lebenswichtige Funktionen checken

D - Decke unterlegen oder zudecken Wenn du die 112 für den Notruf oder die Feuerwehr wählst, beantworte diese fünf W-Fragen - dann hat der Rettungsdienst die wichtigsten Infos! WO ist der Unfall geschehen? WAS ist passiert? WIE viele Verletzte gibt es? WELCHE Art von Verletzungen haben sie? WARTEN auf Rückfragen? Mehr Tipps zur Ersten Hilfe findest du hier beim Deutschen Roten Kreuz.

