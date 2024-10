DESWEGEN hat ein Mann 77 Mal die Polizei gerufen

Ein Mann aus Stockach hat in der Nacht auf Dienstag so oft den Notruf missbraucht, dass er jetzt eine Anzeige bekommt.

Es steckt ja eigentlich schon im Wort: Den NOT-ruf wählt man, wenn man in Not ist und dringend Hilfe von der Polizei oder einen Rettungswagen braucht. Das war einem Mann aus Stockach im Kreis Konstanz wohl nicht ganz klar. Er hat 77 Mal in einer halben Stunde die 110 gewählt, weil er nicht schlafen konnte. Der angebliche Grund für die Schlaflosigkeit: Sein Nachbar stinke zu sehr.

Missbrauch des Notrufs ist strafbar

Bevor die Anrufzahl dreistellig wurde, haben sich die Beamten dazu entschieden, mal einen Hausbesuch zu machen und nachzuschauen, was denn mit dem 33-jährigen Mann los ist. Er war bei der Befragung wohl so unkooperativ, dass er mit auf die Wache musste. Sicherheitshalber wurde auch seine "Tatwaffe", also sein Handy, sichergestellt. Das durfte er sich am nächsten Tag wieder abholen. Der Mann wurde jetzt wegen "Missbrauch des Notrufs" angezeigt.

