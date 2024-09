WTF?! Einbrecher klauen riesige Mengen Fleisch

Geld, Schmuck, Technik geklaut - das kennt man. Aber Fleisch? In Singen wurde Fleisch im Wert von fast 30.000 Euro gestohlen.

Die Einbrecher sind in der Nacht über ein Fenster in die Fleischerei eingestiegen. Dann haben sie den Kühlraum ausgeräumt. Kiloweise Fleisch sollen die Diebe in einen weißen Transporter geladen haben, sagt die Polizei. Das Auto gehörte zur Fleischerei.

Flohen die Fleisch-Diebe in die Schweiz?

Die Polizei hat den Transporter am Morgen in der Nähe der Grenze zur Schweiz gefunden. Deshalb geht sie davon aus, dass die Täter in die Schweiz abgehauen sind. Das geklaute Fleisch hatte einen Wert von 25.000 bis 30.000 Euro.

Die Elefanten in Botswana sollen auch zu Fleisch verarbeitet werden: