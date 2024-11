Dubai-Schokolade über die Grenze geschmuggelt? 🍫

Ein Mann soll über die Schweiz nach Deutschland rund 45 Kilo der Trend-Schokolade transportiert haben. Die Aktion wurde teuer.

Denn der 31-Jährige soll die Dubai-Schokolade nicht beim Zoll angemeldet haben. Über 240 Kisten mit der Schokolade haben Beamte gezählt, als der Mann am 4. November auf der A5 in Weil am Rhein mit seinem LKW rausgezogen wurde. Das Hauptzollamt in Lörrach teilte das am Donnerstag mit:

Teurer Spaß wegen Hype um Dubai-Schokolade

Der Mann musste 920 Euro an Einfuhrabgaben zahlen und konnte anschließend weiterfahren.

Weil er keine Zollabfertigung nachweisen konnte, wurde ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung eingeleitet.

Laut dem Zoll war die Schweizer Ware auf dem Weg nach Dortmund.

Dubai-Schokolade ist vor allem durch Social Media in kurzer Zeit durch die Decke gegangen. Bekannte Schokoladen-Marken steigen nun auch auf den Trendzug auf. Bei der Schokolade handelt es sich um eine Vollmilch Schokoladentafel mit Pistaziencreme und Kadayif gefüllt.