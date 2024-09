Diese Fake-Melonen sind in echt Drogen!

Der Zoll in Kalifornien hat die Drogen im Wert von über fünf Mio. US-Dollar entdeckt. So wurden sie geschmuggelt ...

Die Zoll-Beamten in Otay Mesa, in Kalifornien, wurden auf einen 29-jährigen Mann aufmerksam, der am Freitag vergangene Woche mit einem Sattelschlepper aus Mexiko in die USA einreisen wollte. Dabei hatte er eine Ladung Wassermelonen, aaaber ...

1.220 Fake-Wassermelonen: Pakete mit Drogen

Zwischem den echten Melonen fanden die Beamten auch 1.220 in Papier eingewickelte Pakete.

Die Pakte wurden mit einer grünen Folie im Look einer Wassermelone eingewickelt.

Darin versteckt: Rund zwei Tonnen Methamphetamin!

Der Wert der Drogen wird auf über fünf Millionen US-Dollar geschätzt.

Seine Ladung wurde beschlagnahmt und der Mann festgenommen.

