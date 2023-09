Nach Prügelei: Mann spritzt sein eigenes Blut auf Polizei 🩸

Er sollte wegen einer Wunde ins Krankenhaus. Auf dem Weg dahin hat er aber Beef mit den Einsatzkräften angefangen.

In Freiburg kam es Freitag Abend zu einer Prügelei zwischen einem 68-Jährigen und einem 55-jährigen Mann. Der ältere von beiden hat sich dabei so stark an der Hand verletzt, dass es geblutet hat und er ins Krankenhaus musste. Da der 68-Jährige immer noch sehr aggressiv war, wollte ein Polizist ihn ins Krankenhaus begleiten, um die Wunde abchecken zu lassen. Die Fahrt wurde allerdings noch ziemlich wild...

68-Jähriger spritzt sein eigenes Blut auf Einsatzkräfte 💦

Im Polizeibericht heißt es, der Mann soll den Polizisten und mehrere Rettungssanitäter auf dem Weg ins Krankenhaus beleidigt und sie unter anderem als "Nazis" bezeichnet haben. Nicht nur das: Er soll außerdem versucht haben, das Blut aus seiner Wunde auf sie zu spritzen. Neben seiner Anzeige wegen Körperverletzung soll jetzt auch noch wegen "tätlichen Angriffs auf die Einsatzkräfte" gegen ihn ermittelt werden. Warum genau er sich mit dem anderen Mann geprügelt hat, wurde nicht öffentlich gemacht.