Über mehreren Mannheimer Stadtteilen ist in der Nacht ein Hubschrauber geflogen. Es wurde jemand gesucht.

Der Hubschrauber flog für die Suche nach der vermissten Person über Neuostheim und Feudenheim. Am Mittwochmorgen teilte die Polizei mit, dass der Einsatz erfolgreich war: Die vermisste Person wurde "wohlbehalten wieder gefunden".

Hubschrauber der Polizei über Mannheim: Das ist passiert!

Gesucht wurde ein 90-jähriger Mann. Er wurde gegen 3 Uhr in der Nähe seines Wohnorts entdeckt. Da der Mann unterkühlt war, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. An der Suchaktion waren nicht nur ein Hubschrauber, sondern auch Suchhunde beteiligt.

