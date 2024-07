Keine Messer: Das plant HD für die Waffenverbotszone 🔪🚫

Im Bereich der Kurf├╝rsten-Anlage gibt es laut Polizei besonders h├Ąufig Straftaten mit Messern, teilte der Leiter des B├╝rger- und Ordnungsamtes der Stadt Heidelberg (Bernd K├Âster) mit. In der Waffen- und Messerverbotszone liegen auch die Gr├╝nanlagen zwischen Hauptbahnhof und R├Âmerkreis sowie die s├╝dlich gelegenen Gr├╝nfl├Ąchen an der Belfortstra├če. Das Waffen- und Messerverbot gilt immer freitags und samstags von 20 Uhr bis 6 Uhr des Folgetages sowie an Tagen vor gesetzlichen Feiertagen zwischen 20 und 6 Uhr. Innerhalb der Zone darf zu diesen Zeiten niemand Messer mit einer Klingenl├Ąnge ab vier Zentimetern bei sich haben - gemessen von der Spitze der Klinge bis zur Griffkante. Das entspricht laut Stadt Heidelberg in etwa der L├Ąnge eines Streichholzes.