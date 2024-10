0:1 hat der FC Bayern München bei Aston Villa in der Champions League verloren. Neuer sah beim Gegentor nicht gut aus.

Der 38-Jährige stand nach einem langen Ball der Engländer zu weit vor dem Kasten. Das nutzte Villas Jhon Duran (79.) mit einem wuchtigen Heber aus. Der Siegtreffer in einem Spiel, in dem die Münchner ihren Gegner eigentlich dominierten- am Ende hatte Bayern 70 Prozent Ballbesitz und dreimal so viele Torschüsse wie die Engländer.

Duran rotzfrech 👀 Bayern-Abwehr überrumpelt #DAZNmoment #UCL pic.twitter.com/v99BH3w9y0

Manuel Neuer: "Ich weiß nicht, ob der Trainer nach dem Tor was anderes fordert"

Für Neuer gehört das Stellungsspiel beim Gegentor zu seiner Spielart dazu, auch wenn er zugibt, dass er bei dem Gegentor "vielleicht" ein paar Meter weiter hinten hätte stehen können. Er betonte aber auch:

Wer alle Spiele von uns bisher gesehen hat, der weiß genau, dass ich bei jedem Spiel so gespielt habe.

Das zweite Champions League Spiel mit deutscher Beteiligung am Mittwoch hat RB Leipzig mit 2:3 gegen Juventus Turin verloren.