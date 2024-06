Marvin Wildhage als Fake-Maskottchen im Stadion: Das droht ihm jetzt!

Mit einer gefakten Akkreditierung und einem Maskottchenkostüm hat er es ins Stadion geschafft - aber mit Konsequenzen.

Die UEFA hat am Montag bestätigt, dass es beim 5:1 der Nationalmannschaft gegen Schottland am Freitag in der Münchner Arena "einen Vorfall mit einem gefälschten Maskottchen-Kostüm gegeben" hat. Drei Personen hätten sich unberechtigt Zugang zum Stadion verschafft, darunter der YouTuber Marvin Wildhage. Er habe nach dieser Aktion Stadionverbot, so die UEFA. Außerdem werde gegen ihn ermittelt. Laut Polizei wurde Marvin wegen Hausfriedensbruchs, Erschleichen von Leistungen und Urkundenfälschung angezeigt.

Marvin Wildhage als Fake-Maskottchen im Stadion Dauer 0:19 min Marvin Wildhage als Fake-Maskottchen im Stadion

EM-Eröffnungsspiel: So hat Marvin Wildhage sich in Allianz Arena geschmuggelt

Das erzählt Marvin Wildhage in seinem neuen YouTube-Video:

Im Video ist zu sehen, wie er es mit der gefakten Akkreditierung und im gefälschten Kostüm des Maskottchens Albärt durch die Kontrollen der Ordner kommt.

Verkleidet als Maskottchen schafft der YouTuber es bis an den Spielfeldrand.

Doch dann wird er erwischt und von den Ordnungskräften in Gewahrsam genommen.

Hier kannst du das ganze Video anschauen:

Marvin Wildhage hat sich davor schon ins öffentliche Training der Nationalmannschafft eingeschleust: