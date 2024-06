Nach BVB-Aus: Mats Hummels schreibt "Liebesbrief" an seine Fans

In diesem Sommer wird Mats Hummels den BVB verlassen. Sein auslaufender Vertrag wird nicht verlängert.

Der BVB postete auf Instagram, dass sich der Verein und Mats Hummels nach insgesamt über 13 Jahren der Zusammenarbeit trennen werden. Das ist das Ergebnis eines Gesprächs von Mats Hummels und den Verantwortlichen des Vereins. Am Donnerstag haben schon die "Ruhr Nachrichten" davon berichtet.

Hummels: "Werde alles an diesem geilen Verein vermissen"

Hummels hat sich auf Insta an seine Fans gewandt. Er schreibt in einem langen "Liebesbrief", dass es ihm "wahnsinnig schwer" fällt, zu gehen. Und: Er wird "alles an diesem geilen Verein vermissen".

Das Hummels-Aus beim BVB kommt einen Tag, nachdem Edin Terzić verkündet hat, dass er den BVB verlässt: