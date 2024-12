Krise geht weiter: Mbappé verschießt nächsten Elfmeter

Kylian Mbappé kommt bei Real Madrid nicht richtig ins Rollen. Er selbst bezeichnete den verschossenen Elfer als "großen Fehler".

Im Spiel des spanischen Meisters bei Athletic Bilbao brachte Álex Berenguer die Heimmannschaft in der 53. Minute in Führung. 15 Minuten später hatte Frankreichs Superstar Mbappé die Möglichkeit, per Elfmeter auszugleichen. Auf den zögerlichen Anlauf folgte ein unplatzierter Schuss, den Bilbao-Keeper Julen Agirrezabala halten konnte.

Verschossener Elfmeter: Mbappé entschuldigt sich in Insta-Story

Erst vor Kurzem hatte Mbappé in der Champions League einen Elfmeter bei der 0:2-Niederlage gegen Liverpool verschossen. In einer Insta-Story schrieb der 25-Jährige nach dem Spiel, dass es ein "großer Fehler" gewesen sei und er "die volle Verantwortung" dafür übernehme.

Mbappé verschießt Elfer - Barcelonas Abstand auf Real wächst

Am Ende hat Real Madrid das Spiel bei Bilbao mit 1:2 verloren und damit die Chance verpasst, den Rückstand auf den FC Barcelona wieder auf einen Punkt zu verkürzen. Barça hatte zuvor deutlich mit 5:1 bei RCD Mallorca gewonnen.