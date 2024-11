"Wahnsinn": Nagelsmann kriegt EM-Flashbacks wegen Handelfmeter

Durch einen Last-Minute-Elfer kassiert Deutschland das 1:1 gegen Ungarn. Der Bundestrainer kritisiert die Entscheidung.

In dem Nations-League-Spiel wurde DFB-Spieler Robin Koch in der Nachspielzeit am Unterarm angeschossen. Nach Videobeweis entschied Schiedsrichter Doje Strukan: Elfmeter! Der Ex-Leipziger Dominik Szoboszlai verwandelte den Strafstoß lässig zum 1:1-Endstand.

Deutschland beendet Gruppenphase mit Remis in Ungarn

Nagelsmann ärgert sich über Handelfmeter

Julian Nagelsmann war über den Pfiff verärgert: Nach dem Spiel sei er zum Schiri gegangen und habe ihn gefragt, ob er das EM-Spiel gegen Spanien gesehen habe, sagte der Bundestrainer im "ZDF". Auch einen Seitenhieb gegen die UEFA - die den nicht gegebenen Elfmeter gegen Spanien nach Monaten als Fehlentscheidung gewertet hatte - konnte er sich nicht verkneifen:

Ich bin mal gespannt, was die UEFA dazu dann in vier Monaten veröffentlicht.

Trotz bitterem Remis: Nagelsmann ist happy mit dem DFB-Team

Der Bundestrainer zeigte sich trotzdem sehr zufrieden mit der Nationalmannschaft. Er habe "so ein extremes Wir-Gefühl noch nie gespürt" und sei sehr zufrieden mit der Mannschaft und allen Mitarbeitern. Und: Nagelsmann sagt, die Mannschaft wird 2026 noch besser vorbereitet sein als vor der EM 2024, wenn sie so weitermacht.