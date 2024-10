Laut "Manager Magazin" drängt der FC Bayern München Jan-Christian Dreesen dazu, seinen Posten aufzugeben. Aber warum?

Der Nachfolger von Oliver Kahn könnte selbst bald wieder weg sein. Ihm soll wohl nur die Wahl bleiben, selbst zu gehen oder rausgeschmissen zu werden.

Warum soll Jan-Christian Dreesen gehen?

Laut dem "Manager Magazin" sollen mehrere Mitglieder des Aufsichtsrats vom FCB mit dem Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dreesen unzufrieden sein. Der Grund:

Die geplatzten Medien-Deals für die Bundesliga, so der Bericht.

Ein Schiedsgericht hatte DAZN im Streit mit der DFL teilweise recht gegeben - Dreesen war an dem gescheiterten Deal als Präsidiumsmitglied der DFL beteiligt.

Bayern-Chefs wohl ziemlich genervt vom geplatzten Deal

Aus den Medien-Deals der Bundesliga erhalten die Vereine nämlich ordentlich viel Kohle. In einem angeblich von Bayern-Finanzchef Michael Diederich unterschriebenen Brief soll der FC Bayern sogar von der DFL Erklärungen für den Fail gefordert haben. Außerdem sei Dreesen vom Verein aufgefordert worden, seinen DFL-Posten an Diederich abzugeben, so das "Manager Magazin". Bayern-Boss Dreesen habe das abgelehnt.