Mehr junge Leute wollen in Pflegeberufen arbeiten

In vielen Bereichen fehlen Fachkräfte. Einer davon ist die Pflege. Aber: Der Beruf scheint beliebter zu werden.

Letztes Jahr haben sich nämlich mehr Menschen für den Pflegeberuf entschieden. 2003 haben laut dem Statistischen Bundesamt fast 54.000 Leute ihre Ausbildung angefangen - das waren rund 1.800 mehr als noch 2022.

So läuft die Pflegeausbildung Die Pflegeausbildung wurden in den letzten Jahren verändert. Die zuvor getrennten Ausbildungszweige der Kranken-, Alten- und Kinderkrankenpflege wurden zu einer dreijährigen gemeinsamen Ausbildung zusammengeführt. Aber: Spezialisierungen sind während der Ausbildung weiterhin möglich.

Aber: Fachkräftemangel bleibt!

Auch wenn das eine Good News ist - der Fachkräftemangel in der Pflege bleibt weiter bestehen. Es wird auch erwartet, dass in Zukunft noch mehr Pflegekräfte gebraucht werden. Ein Grund dafür ist, dass die Menschen in Deutschland immer älter werden und dann mehr Unterstützung im Alltag brauchen. Damit mehr Menschen in der Pflege arbeiten wollen, wird deshalb das hier gefordert:

bessere Bezahlung

planbare Arbeitszeiten

ausreichend Personal

