Jugendliche stürzen in 20 Meter tiefen Schacht in der Eifel

Die drei Jugendlichen waren in einem Wald in Mendig vor der Polizei auf der Flucht. So kam es zum Unfall!

Laut der Polizei ist der Unfall am Sonntagabend im Landkreis Mayen-Koblenz passiert. Die Jugendlichen zwischen 16 und 19 Jahren waren auf der Flucht und mussten dann von der Bergwacht und Feuerwehr aufwendig aus dem Schacht gerettet werden. Jugendliche in Mendig wollten vor Polizei fliehen - Was ist passiert? Die drei waren laut Polizei mit einem Roller und einem Motorrad "mit hoher Geschwindigkeit" unterwegs.

Die Polizei wollte sie kontrollieren, woraufhin die Jugendlichen vor ihnen geflohen sind.

Ihre Fahrzeuge ließen sie an einem Waldrand stehen.

Die Polizei fand heraus: Eines der beiden Fahrzeuge wurde als gestohlen gemeldet.

Etwa zehn Minuten später riefen die Jugendlichen selbst den Notruf. Unfall im Wald bei Mendig: Jugendliche in Schacht gestürzt Dauer 0:30 min SWR In Schacht gestürzt: Drei Jugendliche verletzt! Alle drei kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus.

Einer der Jugendlichen soll schwere Verletzungen am Kopf erlitten haben. In der Nähe des Schachts befindet sich ein Steinbruch. Schon seit der Römerzeit sind in der Gegend viele Schächte, Tunnel und Höhlen entstanden. Erst war von einem zehn Meter tiefen Schacht die Rede. Die Polizei korrigierte jetzt, dass der Schacht wohl über 20 Meter tief war. Die Ermittlungen gehen noch weiter. Hier gab es auch einen Unfall: Good News 19-Jährige nach Selfie-Unfall gerettet Eigentlich wollte die junge Frau nur ein Selfie machen. Stattdessen musste sie über 12 Stunden auf Hilfe warten. 13:00 Uhr DASDING DASDING