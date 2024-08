Messergewalt: Das will Innenministerin Nancy Faeser dagegen tun

Zuletzt gab es mehr Messerangriffe. Bundesinnenministerin Faeser will härtere Regeln für Messer in der Öffentlichkeit.

Ihr Plan gegen Messergewalt:

Verbot von Springmessern

Messer in der Öffentlichkeit nur noch bis zu einer Klingenlänge von sechs statt zwölf Zentimetern

Ausnahme: „Haushaltsmesser in geschlossenen Behältnissen nach dem Kauf“.

Das sagte Nancy Faeser der "Bild am Sonntag". Über diese Änderungen will sie bald den Bundestag abstimmen lassen. Außerdem fordert Faeser die Verantwortlichen vor Ort dazu auf, mehr Verbotszonen für Messer in den Städten einzurichten.

Mehr Messerangriffe in Deutschland

2023 wurden in 8.951 Fällen Messer bei gefährlicher und schwerer Körperverletzung benutzt. Das sind 5,6 Prozent mehr als im Jahr davor. Die Zahlen stammen aus der Polizeistatistik. Laut "Bild am Sonntag" berichtet die Bundespolizei im ersten Halbjahr 2024 wieder von mehr Messerangriffen.

