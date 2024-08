Ein Palästinenser hat in Israel Menschen mit einem Messer angegriffen. Er wurde von der Polizei erschossen.

Eine Frau ist laut dem Rettungsdienst bei dem Angriff auf offener Straße in der israelischen Stadt Holon bei Tel Aviv am Tatort gestorben. Ein 70-jähriger Mann starb im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Zwei weitere Menschen wurden verletzt. Der Angreifer soll ein 34-jähriger Mann aus dem Ort Salfit im israelisch besetzten Westjordanland sein. Er wurde laut Polizei erschossen.

Immer mehr Gewalt zwischen Palästinensern und Israelis seit dem 7. Oktober

Seit dem Terrorüberfall der Hamas auf Israel hat Gewalt durch militante Palästinenser, die israelische Armee und gewaltbereite Siedler stark zugenommen. Auch andere Akteure wie die Hisbollah und ihr Unterstützer Iran sind an dem Konflikt beteiligt.

