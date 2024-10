In letzter Zeit gabs an mehreren Schulen Messerattacken. Deshalb könnten sich jetzt die Regeln an deiner Schule ändern.

Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl fordert, dass Messer an Schulen verboten werden. So sollen seiner Meinung nach Schüler vor Gewalttaten geschützt werden.

Messerverbot an Schulen: Daran wird gerade gearbeitet!

In einem Brief an die Kultusministerin von Baden-Württemberg schrieb er, dass die Schulen das Messerverbot in die Hausordnung aufnehmen sollten. Aber: Das Kultusministerium geht offenbar sogar noch einen Schritt weiter. Auf SWR-Anfrage hieß es, dass bereits an einer Änderung des Schulgesetzes gearbeitet werde. Das bedeutet, dass es vielleicht bald eine Regelung gibt, die dann für alle Schulen im Bundesland gilt. Ab wann die gelten könnte, ist noch unklar.

Warum wird das Messerverbot gefordert?

Hintergrund sind Messerangriffe an Schulen. Anfang Januar hatte ein 18-Jähriger in St. Leon-Rot seine Ex-Freundin angegriffen und getötet. Am Dienstag hab es einen Angriff in Ettenheim bei Offenburg. Dort soll ein Schüler einen Mitschüler mit einem Messer attackiert haben.