Messi: Bei DIESEM Club will er seine Karriere beenden

Für den 36-jährigen Superstar rückt das Karriereende näher. Zurück nach Europa oder in die Heimat will er wohl nicht.

Beim US-Sportsender "ESPN" hat Messi am Mittwoch gesagt, dass er bei Inter Miami seine Karriere beenden möchte. Dort spielt er mit seinen ehemaligen Barcelona-Kollegen Luis Suárez, Sergio Busquets und Jordi Alba.

Lionel Messi will seine Karriere bei Inter Miami beenden Dauer 0:26 min Lionel Messi will seine Karriere bei Inter Miami beenden

Wie lange spielt Messi noch?

Auch darüber hat der achtmalige Ballon-d'Or-Gewinner gesprochen - ein genaues Datum wollte er aber nicht nennen. Er sei noch nicht bereit, "den Fußball zu verlassen". Der WM-Titel 2022 scheint auch eine Rolle zu spielen:

Die Tatsache, dass wir die Weltmeisterschaft gewonnen haben, hat mir sehr geholfen, die Dinge mit anderen Augen zu sehen. Aber ich versuche, nicht daran zu denken. Ich versuche, es zu genießen. Das tue ich jetzt mehr, weil ich weiß, dass mir nicht mehr viel Zeit bleibt.

In wenigen Tagen spielt Messi in den USA seine vermutlich letzte Copa America - die nächste WM findet ebenfalls dort statt. Ob er da am Start sein wird, wisse er noch nicht.