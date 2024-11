Seit über zehn Jahren gibt es in Deutschland den "Mitzvah Day". Was dahintersteckt und wie du mitmachen kannst.

"Hand in Hand für eine bessere Welt" - das ist das Motto des Mitzvah Day 2024. Die Hoffnung hinter dem Tag der guten Taten: dass sich Freiwillige auch nach dem internationalen jüdischen Aktionstag weiter engagieren. Laut dem Zentralrat der Juden in Deutschland gab es rund 150 Aktionen in 50 Städten mit etwa 3.500 Beteiligten.

💡: Der Begriff "Mitzvah" bedeutet "Gebot", aber auch "gute Tat".

Mitzvah Day 2024: Das wird heute gemacht

Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit versuchen Menschen "in unzähligen kleinen Handlungen die Welt ein Stück besser zu machen", heißt es auf der Webseite des Mitzvah Day. Das kann sein:

Blut spenden

Geschenke basteln

Müll sammeln

Bäume pflanzen

Essen verteilen

Alte Menschen besuchen

Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat außerdem laut eigenen Angaben Weihnachtsgeschenke für hilfsbedürftige Kinder gesammelt und an "Die Arche" gespendet. Das ist eine Einrichtung, die sich gegen Kinderarmut in Deutschland engagiert.

Du möchtest beim Mitzvah Day mitmachen und brauchst Inspiration?

Die offizielle Anmeldung ist zwar schon vorbei, aber eine gute Tat geht natürlich immer klar. Der Zentralrat der Juden hat auf Insta ein Mitzvah-Day-Bingo gepostet - lass dich davon inspirieren. Oder vielleicht hast du schon einiges davon gemacht? ⬇️