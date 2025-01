Ein Mann hat in einem Restaurant in Cetinje in Montenegro um sich geschossen. Es gibt Tote und Verletzte.

Der 45-jährige Angreifer hat das Feuer in einem Restaurant im Süden von Montenegro eröffnet.

Unter den Opfern sind der Restaurantbesitzer und seine beiden Kinder, so Innenminister Danilo Šaranović.

Laut dem Innenminister soll der Täter auch "Mitglieder seiner eigenen Familie getötet haben".

Auf der Flucht schoss der Mann auch außerhalb des Lokals auf mehrere Menschen. Insgesamt gab er an vier verschiedenen Orten Schüsse ab.

Mindestens zehn Menschen sollen gestorben und mehrere verletzt sein.

Der Täter hatte nach dem Angriff wohl versucht, sich das Leben zu nehmen. Auf dem Weg ins Krankenhaus ist er laut Šaranović seinen Verletzungen erlegen.

Schüsse in Montenegro wegen eskaliertem Streit?

Die Polizei geht aktuell von einem Einzeltäter aus, der im Affekt gehandelt hat. Einen Zusammenhang mit Mafia-Kriminalität schließt sie aus. Ersten Ermittlungsergebnissen zufolge ist ein Streit eskaliert und der 45-jährige Täter soll stark alkoholisiert gewesen sein.