Biker filmt illegale Fahrten - jetzt droht Haft

GoPro auf dem Helm und dann ab aufs Motorrad - keine schlechte Idee! Außer, du hast keinen Führerschein.

Ein 29-Jähriger ist mit seinem Motorrad durch Dänemark gecruist. Seine Fahrten hat er gefilmt. Bis ihn die Polizei gestoppt hat. Das Problem:

Das Motorrad hatte kein Kennzeichen.

Der 29-Jährige hatte keinen Führerschein.

Biker fährt zu schnell und rücksichtlos

Das ist schon im Mai passiert. Bis jetzt hat die Polizei die vielen Stunden Filmmaterial gesichtet, die der Mann aufgenommen hat. Das Ergebnis: 86 Fälle von rücksichtslosem Fahren. Dazu gehören zu hohe Geschwindigkeit, Fahren auf dem Hinterreifen und allgemein eine gefährliche Fahrweise.

Der 29-Jährige muss jetzt damit rechnen, dass er in den Knast kommt. In Dänemark gilt als rücksichtsloses Fahren zum Beispiel, wenn man doppelt so schnell fährt wie erlaubt.

