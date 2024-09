McDonalds, Burger King und Co. - hier kann es Streiks geben!

Die Mitarbeiter in der Fastfood-Gastro wollen mehr Geld. Deshalb hat die Gewerkschaft zu Warnstreiks aufgerufen. Darum gehts konkret!

"Wochenendarbeit, Schichtarbeit, Arbeit in der Nacht und an Feiertagen und das alles zu Niedriglöhnen knapp über dem Mindestlohn." So ist die Situation den meisten Angestellten der Gastro Ketten, sagt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG).

Die Gewerkschaft hat zu Warnstreiks und anderen Protestaktionen ab nächster Woche aufgerufen.

aufgerufen. Es geht um 120.000 Menschen, die in der "Systemgastronomie" arbeiten. Darunter fallen Mitarbeiter bei Ketten wie McDonald's, Burger King, Starbucks, Pizza Hut oder L'Osteria .

. Bei den zweiten Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft und den Arbeitgebern gab es kein Ergebnis. Die Arbeitgeber hätten sich "keinen Zentimeter auf die Forderung der Beschäftigten zubewegt", so die NGG.

Streiks bei McDonald's, Burger King und Co. Dauer 0:20 min Streiks bei McDonald's, Burger King und Co.

Was genau fordert die Gewerkschaft?