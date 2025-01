Nach einem mutmaßlichen Brandanschlag auf einen Sendemast in Frankreich haben die Menschen keinen Empfang.

Auch der TV-Empfang sei gestört. Seit dem Brand in der Nacht in Cenves sind 800.000 Menschen in Südfrankreich betroffen. Der Direktor des betroffenen Netzbetreibers TDF (Télédiffusion de France) spricht von einer "zweifellos kriminellen Tat". Ziel sei, den Handyempfang in 24 bis 48 Stunden wiederherzustellen.

Sabotage vermutet: Menschen in Frankreich ohne Empfang Dauer 0:27 min Sabotage vermutet: Menschen in Frankreich ohne Empfang

Sabotage von Sendemast in Frankreich: Nicht das erste Mal

Die Hintergründe seien noch unklar. Auch im Sommer soll eine Übertragungsanlage schon sabotiert worden sein. Am Rande der Olympischen Spiele habe sich eine anarchistische Gruppierung zum Brand des Sendemasts bekannt.