Nader Jindaoui: Platzt der Umzug nach Los Angeles?!

Der Influencer hatte angekündigt mit seiner Familie nach Los Angeles zu ziehen. Doch die darf nicht in die USA einreisen.

Eigentlich sollte der Umzug von den Jindaouis in die USA schon bald stattfinden, aber jetzt gibt es ein Problem. In einem Instagram-Video erzählt Nader, dass er Louisa und seine Kinder nicht mit in die USA nehmen darf. Der Grund: Das Paar ist nicht standesamtlich verheiratet. Der Arbeitsvertrag, mit dem Nader einreisen und dort wohnen darf, gilt deswegen nur für ihn und nicht seine Frau und Kinder.

Nader Jindaoui bittet Follower um Hilfe

Jetzt bittet Nader seine Follower um Hilfe und fragt, ob es jemanden gibt, der ihm einen Termin beim Standesamt klar machen kann. Offenbar wollen die beiden schnell auch standesamtlich heiraten, damit die Familie doch in die USA einreisen darf.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von naderjindaoui

Überraschung: Nader Jindaoui in der zweiten Mannschaft?

In einem Video zeigte Nader Jindaoui seinen Vertrag mit dem Logo von LA Galaxy. Offenbar ist der Wechsel doch etwas anders als angenommen. Wie ein Sprecher des Clubs dem Onlinemagazin t-online mitteilte, sei Jindaoui für die zweite Mannschaft von LA Galaxy eingeplant. Das ist der Ventura County FC. Hier werden hauptsächlich junge Spieler ausgebildet, die später einmal in der ersten Mannschaft spielen sollen.