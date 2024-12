Namibia hat neue Präsidentin: Das hat Nandi-Ndaitwah vor

Zum ersten Mal in der Geschichte Namibias ist eine Frau an der Spitze des südwestafrikanischen Landes. Mit klaren Zielen.

Mit rund 58 Prozent der Stimmen hat die 72-Jährige Nandi-Ndaitwah die Wahlen gewonnen, wie die Wahlkommission in Namibia mitteilte. Damit bleibt die Regierungspartei SWAPO nach 34 Jahren an der Macht.

Die Wahlen in der ehemaligen deutschen Kolonie lief wegen einigen technischen Problemen alles andere als reibungslos ab. Trotz des offiziellen Wahlendes mussten in knapp 40 der 4.622 Wahllokale noch Stimmen abgegeben werden. Deswegen hatten Vertreter verschiedener Oppositionsparteien Zweifel an der Glaubwürdigkeit der jüngsten Wahlen in Namibia geäußert.

Wahl in Namibia: Netumbo Nandi-Ndaitwah erste Präsidentin

Nandi-Ndaitwah hat diese politischen Ziele

Bekämpfung der hohen Jugendarbeitslosigkeit

Investitionen in grüner Energie

Hohe Konzentration auf Landwirtschaft und Infrastruktur des Landes

Für Deutschland ist Namibia ein wichtiger Akteur. Vor allem die Richtung, die die neue Regierung einschlagen wird, ist von Bedeutung. Ein Pakt zwischen beiden Ländern sieht vor, dass Deutschland ab 2028 in großem Umfang "grünen Wasserstoff" aus Namibia importiert.