NATO bereitet Großmanöver vor: Was ist geplant?

Die NATO bereitet sich gerade auf ihr größtes Militärmanöver seit Jahrzehnten vor. Warum? Um Russland abzuschrecken.

90.000 Soldatinnen und Soldaten der 31 Mitgliedsländer plus Beitrittsanwärter Schweden werden sich nach NATO-Angaben beteiligen. Auch die Bundeswehr macht mit. Das Manöver nennt sich Steadfast Defender und startet in den kommenden zwei Wochen. Bis Mai soll es gehen. Dabei soll der Ernstfall geprobt werden: ein russischer Angriff auf ein Bündnisgebiet.

Auch Deutschland ist am NATO-Großmanöver beteiligt Dauer 0:29 min Auch Deutschland ist am NATO-Großmanöver beteiligt

Wenn sie uns angreifen, müssen wir bereit sein.

Was ist die NATO? NATO steht für "North Atlantic Treaty Organization". Sie ist ein Militärbündnis aus 31 europäischen und nordamerikanischen Staaten. Die NATO-Mitgliedsländer sehen sich als "Wertegemeinschaft freier demokratischer Staaten" und unterstützen sich untereinander, sollte es einen Angriff oder eine andere Bedrohung geben.

Deshalb plant die NATO das Großmanöver

Es gehe um die "Bedrohung" durch Russland unter Präsident Wladimir Putin. Zur Lage in der Ukraine sagte Bauer, dass die jüngsten massiven Angriffe der russischen Armee "militärisch nicht effektiv" seien. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine befinde sich in einer Phase des relativen Stillstands. In dem Konflikt gebe es nicht viel Bewegung, sagt der Chef des Nato-Militärausschusses weiter. "Wir sollten auf keiner Seite ein Wunder erwarten", fügt er hinzu.

Im Juni hatte die NATO über Deutschland bereits das groß angelegte Luftwaffenmanöver "Air Defender 23" abgehalten: