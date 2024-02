Menschen trauern um Nawalny - mehr als 100 Festnahmen!

Der größte Kritiker von Russlands Präsident ist tot. Die Menschen trauern und bringen sich damit in Gefahr.

In vielen russischen Städten haben sich Menschen getroffen, Blumen niedergelegt und Kerzen aufgestellt. Einige sind wütend, andere weinen. Solche Versammlungen sind in Russland verboten und werden bestraft.

Bringen sich die trauernden Menschen in Gefahr? Dauer 0:45 min Menschen in Russland legen Blumen nieder - zum Gedenken an Nawalny. Bringen Sie sich dadurch selbst in Gefahr?

Mindestens 110 Menschen sollen schon festgenommen worden sein. Das haben Menschenrechtler mitgeteilt. Allein in St. Petersburg hätten die Behörden 69 Menschen festgenommen, teilte die Online-Bürgerrechtsplattform OVD-Info mit. Trotzdem kommen immer wieder neue Leute zu den Gedenkorten.

Wie groß doch selbst die Angst des Machtapparates vor einem Toten ist, wenn sogar das Ablegen von Blumen zu seinem Andenken als Verbrechen angesehen wird.

Angespannte Stimmung vor der Präsidentschaftswahl

In Moskau wurden hunderte Blumen weggeräumt, die Trauernde dort abgelegt haben, berichtet ein ARD-Korrespondent. Die russische Regierung wolle die Versammlungen und Proteste möglichst klein halten, so der Reporter. Der Grund: In Russland sind im März Präsidentschaftswahlen. Putin will sich für eine weitere Amtszeit bestätigen lassen.

