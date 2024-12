Niederlage für Orlando trotz 30-Punkte-Wagner

Die Orlando Magic haben das zweite Spiel bei den Philadelphia 76ers nach einer schwachen ersten Halbzeit verloren.

Vier Treffer bei 20 Wurfversuchen aus dem Feld und kein Dreier bei 13 Dreierversuchen sind die ernüchternde Bilanz des zweiten Viertels. Am Ende haben die Orlando Magic bei den 76ers mit 94:102 verloren. Bester Werfer seines Teams war wieder Franz Wagner mit seinen 30 Punkten.

Btw: Franz Wagner ist derzeit übrigens in Topform und machte sein 8. Spiel mit mindestens 30 Punkten in der laufenden NBA-Saison. Auch Bruder Moritz war mit von der Partie und steuerte zwölf Punkte bei.

I love watching Franz hoop 🫶@franzboogie pic.twitter.com/YdbC45cANx

Die Orlando Magic bleiben mit 16 Siegen und neun Niederlagen dennoch auf einem guten dritten Platz in der Eastern Conference.

NBA: Props von Schröder für starke Leistung von Wagner

Auch Nationalmannschaftskollege und Nets-Guard Dennis Schröder ist von der bisherigen Entwicklung Franz Wagners begeistert. In einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" lobte der deutsche Kapitän Wagners Spielweise und sein neues Selbstbewusstsein. Er wünscht sich auch in Deutschland mehr Anerkennung für Wagners Leistungen in der NBA.