Netanjahu: Intensive Kampfphase in Rafah bald vorbei

Der israelische Regierungschef hat angekündigt, dass der Militäreinsatz im Gazastreifen heruntergefahren wird.

Ein Ende des Kriegs bedeute das aber nicht, sagte Benjamin Netanjahu im israelischen Sender Channel 14. Viele der Soldaten, die bisher in Rafah im Süden des Gazastreifens gegen die radikalislamische Hamas gekämpft haben, sollen zu einem anderen Einsatzort: in den Norden Israels, an die Grenze zum Libanon.

Von dort aus beschießt die islamistische Hisbollah-Miliz immer wieder israelisches Gebiet. Die neuen Truppen sollen an der Grenze in erster Linie zu Verteidigungszwecken stationiert werden, kündigte Netanjahu an.

Netanjahu: Kein Abkommen über Ende des Gaza-Kriegs

In dem TV-Interview sagte er auch, dass er sich auf kein Abkommen einlassen werde, das ein Ende des Kriegs im Gazastreifen vorsehen würde. Er sei aber offen für ein Teilabkommen, das die Rückkehr von Geiseln aus dem Gazastreifen beinhalte. Der Krieg ende erst, wenn die Hamas den Gazastreifen nicht mehr kontrolliere.

Viele Israelis sind unzufrieden mit Netanjahus Regierung:

Israels Armee will einen Vorfall im Westjordanland prüfen: