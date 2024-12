14-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit geklautem Auto?

Der Jugendliche soll erst einen Unfall gebaut haben und dann vor der Polizei weggerast sein. Was genau passiert sein soll, kannst du hier lesen.

Am Samstagabend soll der 14-Jährige in Neu-Ulm auf dem Parkplatz des Schwimmbads einen Parkunfall verursacht haben. Danach ist einiges passiert, laut der Polizei lief das so ab:

Nach dem Unfall ist der Fahrer einfach geflohen - dabei mussten mehrere Jugendliche zur Seite springen.

Am Sonntagmorgen hat eine Polizeistreife dann das Fahrzeug im Stadtteil Ludwigsfeld gefunden.

Das Auto war nicht zugelassen und hatte gestohlene Kennzeichen dran.

dran. Kurz darauf wurde das Auto wieder mit anderen, ebenfalls gestohlenen Kennzeichen gesehen. Ein Zeuge hat das der Polizei gemeldet.

So konnte die Polizei das Auto mit Fahrer schnell finden - der Verdächtige beschleunigte aber, sodass es eine Verfolgungsjagd gab.

gab. Etwas später konnte die Polizei einen verdächtigen 14-Jährigen in einer Seitenstraße schnappen.

Der Junge wird sowohl mit dem Vorfall auf dem Parkplatz des Schwimmbads als auch mit der Verfolgungsjagd in Verbindung gebracht. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Fahrerflucht und sucht Zeugen.