Der VfB arbeitet mit Hugo Boss und Mainz 05 mit BioNTech. Was die neuen Partner für die Vereine machen, checkst du hier.

Die neuen Partnerschaften teilten beide Vereine am Freitag mit. Hier gibt's die Details:

VfB kooperiert mit Hugo Boss

Der VfB spielt kommende Saison in der Champions League. Eine Gelegenheit, die sich das Modeunternehmen Hugo Boss nicht nehmen lassen wollte. Bei internationalen Turnieren versorgt Boss die Spieler und den Staff vom VfB mit Looks in schwarz, weiß und beige.

Mainz 05 arbeitet mit BioNTech zusammen

Es ist die erste große Sport-Kooperation für das Medizinunternehmen, das durch seinen Corona-Impfstoff bekannt geworden ist. BioNTech wird "Premium-Partner" des 1. FSV Mainz 05 und unterstützt künftig alle sportlichen Abteilungen des Vereins. Auch die Mitarbeiter von BioNTech haben etwas davon: Sie können an Sportveranstaltungen teilnehmen. Außerdem können sie bei einem Bundesligaspiel Einlaufkinder stellen und mit ins Stadion begleiten.