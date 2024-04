Hat der New York Puncher einen Berliner Kollegen?

mit Whatsapp teilen

In New York geht er um und schlägt fremden Frauen ins Gesicht. Dann rennt er weg. Nun ereignete sich das auch in Berlin.

Seit Monaten teilen Frauen aus New York die selbe Story: Ein Mann taucht aus dem Nichts auf, schlägt ihnen ins Gesicht und haut dann ab. Und das mitten am Tag! Ob der Täter immer derselbe ist, eine Gruppe an Männern sich zusammengeschlossen hat oder ob sie unabhängig von einander "Spaß" daran gefunden haben, Frauen zu schlagen, ist nicht klar. Einige Frauen haben ihre Fälle bei der Polizei gemeldet. Andere nicht - da sie den Täter nicht wirklich gesehen haben und nicht glauben, dass er gefasst werden könnte. "Trend" schwappt nach Deutschland? Auf TikTok wird nun die Geschichte einer Frau geteilt, die im Prenzlauer Berg in Berlin auf ihre Freundin gewartet haben soll und dann offenbar von einem Mann angegriffen wurde. Zunächst soll er auf die Frau neben ihr losgegangen sein und danach sie erwischt und ihr ein blaues Auge verpasst haben. Sie soll sogar für einige Sekunden bewusstlos gewesen sein. Eine Bestätigung für den Vorfall gibt es noch nicht. Ob es einen Zusammenhang mit den Schlägen in New York gibt, kann man auch noch nicht sagen. Die volle Story kannst du dir hier anschauen: Was tun, wenn man Opfer von Gewalt wird? Gewalt Opfer von Gewalt? Die Organisation Weißer Ring kann helfen Im letzten Jahr konnte die Organisation in 745 Fällen von Gewalt helfen. Sie unterstützt zum Beispiel finanziell. 13:00 Uhr Der Nachmittag SWR1 Rheinland-Pfalz