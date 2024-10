AfD-Fans holen sich personalisierte Sneaker von Nike

Fans der AfD haben sich blaue Sneaker mit rotem Swoosh und "AFD"-Schriftzug bestellt. Nike ist not amused!

Die Werte, für die Nike stehen will, passen nämlich null mit denen der AfD zusammen. Während Nike sich für Diversität und Chancengleichheit einsetzen will, ist die "Alternative für Deutschland" eine Partei, die in Teilen vom deutschen Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wurde. Das Problem: Die Air-Force-1-Sneaker lassen sich so personalisieren, dass sie zur AfD passen können.

So sehen die personalisierten AfD-Nike-Sneaker aus:

Zwar ist den Partei-Fans jetzt erst die Gemeinsamkeit bei dem Nike-Logo und dem Partei-Logo aufgefallen. Der Satiremagazin Postillon fiel die aber schon vor Jahren auf.

Personalisierte Sneaker für AfD: Was macht Nike jetzt dagegen?

Die Farben Rot und Hellblau lassen sich bei den Air-Force-1-Sneakern zwar weiter konfigurieren, aber: Wer die drei Buchstaben "AFD" eingibt, stößt auf einen Warnhinweis. Da heißt es, dass der Text nicht den Personalisierungsoptionen von Nike entspricht und man wird auf die Richtlinien verwiesen.

