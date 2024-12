Die junge Frau war gerade dabei zu putzen. Plötzlich stürzte sie aus einem Fenster im dritten Stock.

Passiert ist das laut Polizei am Samstagnachmittag in der Innenstadt von Nürtingen (Landkreis Esslingen). Was ist bekannt?

Ein Anrufer soll den Sturz der Frau gesehen haben und wählte daraufhin den Notruf.

Der Rettungsdienst brachte die schwer verletzte 21-Jährige anschließen ins Krankenhaus.

Sie hatte offenbar großes Glück: Die Polizei hat gesagt, dass sie auf Müllsäcken gelandet ist. Dadurch habe sie sich nicht lebensgefährlich verletzt.

Nürtingen: Frau stürzt aus Fenster - war es ein Unfall?

Davon geht die Polizei nach ersten Ermittlungen aus. Die Beamten haben bisher keine Hinweise darauf gefunden, dass jemand anderes für den Sturz der Frau verantwortlich ist.