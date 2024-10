Konzert-Feeling für zu Hause: Ende Oktober gibt's die GUTS World Tour von Olivia Rodrigo auf Netflix.

Das Special wurde in Los Angeles gedreht und gibt den Fans einen Einblick in Olivia Rodrigos ausverkaufte Arena-Tour. Der Film kommt am 29. Oktober raus.

Für diejenigen von euch, die nicht die Chance hatten, persönlich mitzurocken, gibt es jetzt die besten Plätze zu Hause! Und für die Fans, die mit mir gejubelt, geschrien und getanzt haben, bin ich so froh, dass wir das alles noch einmal machen können!

Netflix-Special von Olivia Rodrigo: Das erwartet dich

Kirsten aus dem DASDING Musik-Team war bei einer ihrer Shows in Deutschland und hat im Talk erzählt, wie's war:

Das erwartet dich beim Netflix-Special von Olivia Rodrigo Dauer 1:14 min Das erwartet dich beim Netflix-Special von Olivia Rodrigo